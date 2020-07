Il Giornale: "Milan-Juve senza età: dall’effetto Ibrahimovic al Cristiano infinito"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "Milan-Juve senza età: dall’effetto Ibrahimovic al Cristiano infinito". Domani sera a San Siro andrà in scena la grande sfida tra Zlatan Ibrahimovic, che da quando è arrivato a gennaio ha dato una scossa a tutto il Milan, e Cristiano Ronaldo, autore di 20 gol nelle ultime 16 partite (in totale 25 reti in campionato).