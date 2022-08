Il Giornale - Milan, tre anni fa il modello era l'Atalanta. Oggi viceversa

MilanNews.it

Ci fu un tempo, fine dicembre del 2019 per la precisione, in cui l'Atalanta fu assunta a modello da Ivan Gazidis, ad del Milan di fresca nomina Elliott. Quel 5-0 di Bergamo divenne più di una sconfitta-simbolo, una sorta di punto più basso toccato dal club rossonero impegnato in una complicata ricostruzione - scrive Il Giornale oggi in edicola. Oggi, dopo un secondo ed un primo posto in Serie A, il bilancio risanato, un Milan più giovane e competitivo, è Gasperini a invertire l'onere della prova. "Il Milan oggi è il vero modello", ha dichiarato il tecnico dei bergamaschi in conferenza stampa.