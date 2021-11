Il Giornale: "Sassuolo in versione City. Ribaltato il Milan 'indifeso'"

"Sassuolo in versione City. Ribaltato il Milan 'indifeso'": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che la squadra di Dionisi ha dominato e vinto meritatamente ieri a San Siro contro i rossoneri. Seconda sconfitta di fila in campionato per il Diavolo, che ha incassato ben sette gol nelle ultime due sfide di Serie A, troppi per una squadra che punta allo scudetto. Per fortuna, mercoledì a Genova contro i rossoblu di Shevchenko ci sarà il ritorno in campo di Fikayo Tomori.