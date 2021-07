Il Giornale - Serie A, i club vogliono incontrare Draghi. E dicono no al 25% di pubblico negli stadi: ingresso per vaccinati e per chi ha green pass

Come riferisce questa mattina Il Giornale, i club di Serie A hanno chiesto un incontro con il premier Mario Draghi per spiegare la pesante ricaduta della pandemia sui bilanci e sulle entrare di tutte le squadre. Inoltre, le società sono compatte in merito al ritorno dei tifosi allo stadio: no al 25% di pubblico, ma apertura degli impianti ai vaccinati e a chi ha il green pass.