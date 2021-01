"Stanco e un po’ nervoso. La prima volta del Milan senza il miglior Ibra" titola questa mattina Il Giornale. Sabato contro l'Atalanta, lo svedese è apparso in difficoltà durante la partita e piuttosto nervoso nel post-partita. Sotto accusa anche alcune scelte di Pioli, come per esempio il fatto di aver schierato Meité nel ruolo di trequartista.