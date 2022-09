Il Giornale sul Milan: "Al Diavolo 'infortunato' serve la Dinamo per la carica Champions"

MilanNews.it

Il Giornale in edicola oggi titola così sul Milan: "Al Diavolo 'infortunato' serve la Dinamo per la carica Champions". Stasera alle 18.45 i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro la Dinamo Zagabria, un match che il Diavolo vuole vincere a tutti i costi per salire in vetta alla classifica del Girone E di Champions League. Stefano Pioli dovrà però fare a meno di tre centravanti, cioè Ibrahimovic, Rebic e Origi. L'unico disponibile sarà Olivier Giroud.