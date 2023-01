Il Giornale sul Milan: "Avere a disposizione un secondo più affidabile fin dal 4 gennaio sarebbe stata cosa buona e giusta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de Il Giornale scrive così questa mattina sul Milan e sulla questione del secondo portiere: "Tatarusanu non è certo l'unico responsabile del naufragio ma avere a disposizione un secondo più affidabile fin dal 4 gennaio sarebbe stata cosa buona e giusta". Intanto, nonostante le parole del presidente Scaroni di qualche giorno fa ("Tornerà a disposizione per l'andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham"), non ci sono ancora certezze sul rientro in campo di Mike Maignan.