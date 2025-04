Il Giornale sul Milan: "Conceiçao, se il derby regala un altro sorriso non può comunque salvare la stagione"

Il Giornale in edicola stamattina titola così sul Milan che stasera sarà impegnato contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (si ripartirà dall'1-1 dell'andata): "Conceiçao, se il derby regala un altro sorriso non può comunque salvare la stagione". In questa stagione i rossoneri sono imbattuti contro i nerazzurri e sperano di restarlo anche dopo la sfida di questa sera. Il Diavolo vuole vincere e andare in finale di Coppa Italia che ormai è rimasta l'ultima via per andare in Europa.

Una magra consolazione visto che l'obiettivo era la Champions League e quindi anche alzare eventualmente un altro trofeo dopo la Supercoppa Italiana non salverebbe la stagione del Milan e nemmeno la panchina di Sergio Conceiçao, il cui addio è ormai scritto: "Cosa penso del mio percorso in rossonero? Di queste cose ne parlerò a fine stagione. Su tutto quello che sono stati i sei mesi di lavoro, su quello che abbiamo fatto bene e meno bene".