Il Giornale sul Milan: "Vendere per comprare, il Diavolo è incatenato. E ora la grana Paquetà"

In merito al momento del Milan, Il Giornale titola così questa mattina: "Vendere per comprare, il Diavolo è incatenato. E ora la grana Paquetà". Per sbloccare il mercato in entrata, servirebbe prima qualche cessione, ma per ora in via Aldo Rossi non sono arrivate offerte concrete per Suso, Piatek e Paquetà, tutti e tre ai margini del progetto rossonero. Intanto, nelle scorse ore è scoppiato il caso del brasiliano che ha chiesto (e ottenuto) di non essere convocato per la gara di questa sera contro il Brescia.