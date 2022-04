Il Giornale titola: "Carica, serenità e distacco: la ricetta Milan per il titolo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Carica, serenità e distacco: la ricetta Milan per il titolo": è questo il titolo de Il Giornale in vista del match di stasera dei rossoneri contro il Bologna. A San Siro sono attesi 70 mila spettatori che dovranno spingere il Diavolo verso la vittoria e la vetta solitaria della classifica. Stefano Pioli no sente la pressione di Napoli e Inter: "Non guardo le altre, ogni gara un treno da prendere" le sue parole ieri in conferenza stampa.