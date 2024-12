Il Giornale titola: "Cose non degne del Milan". Il sogno sul mercato è Kolo Muani

"Cose non degne del Milan": è il titolo con cui Il Giornale apre questa mattina le sue pagine sportive. L'esonero di Paulo Fonseca, che ha pagato i risultati non esaltanti e i litigi con alcuni giocatori, non è stato una sorpresa, ma la serata vissuta domenica non è stata degna della storia gloriosa del Milan, a partire dal fatto di aver mandato il tecnico già esonerato a parlare alle tv e in conferenza stampa. A questo si aggiunge il fatto che è stato lo stesso Fonseca, all'uscita da San Siro dopo Milan-Roma, a comunicare di essere stato sollevato dall'incarico di allenatore del Milan.

Con l'arrivo in panchina di Sergio Conceiçao non cambierà solo il modo di giocare del Diavolo, ma anche alcune idee di mercato: ad esempio, sempre secondo Il Giornale, il neo tecnico milanista avrebbe bloccato le partenze a gennaio sia di Davide Calabria che di Fikayo Tomori che sembrava essere destinato alla Juventus. Sulle possibili mosse in entrata, occhio sempre al nome di Warren Bondo del Monza per il centrocampo, mentre il sogno in attacco è Kolo Muani del PSG.