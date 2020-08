Il Giornale titola: "Milan, aspettando Ibra c'è la grana Gigio"

L'edizione odierna de il Giornale titola così questa mattina: "Milan, aspettando Ibra c'è la grana Gigio". Se da una parte il rinnovo dello svedese è sempre più vicino, dall'altra il club rossonero dovrà presto mettersi al lavoro per il prolungamento di contratto di Donnarumma, il cui contratto scade il 30 giugno 2021. A preoccupare i dirigenti di via Aldo Rossi, come ha spiegato ieri il dt Paolo Maldini, c'è soprattutto il fatto di essere arrivati all'ultimo anno di contratto, ma allo stesso tempo c'è anche fiducia perchè Gigio vuole restare in rossonero.