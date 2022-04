Il Giornale: "Uno scudetto per tre. L’eccezione italiana che l’Europa ci invidia"

MilanNews.it

"Uno scudetto per tre. L’eccezione italiana che l’Europa ci invidia": titola così questa mattina l'edizione odierna de Il Giornale che spiega che, mentre gli altri principali campionati europei sono praticamente già decisi (tranne la Premier League), in Serie A ci sono ancora tre squadre in piena lotta per lo scudetto, vale a dire Milan, Napoli e Inter, le quali hanno tutte più o meno le stesse chance di vincere il tricolore.