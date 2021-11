Il Giornale - Verso Alt.Madrid-Milan: Tomori in dubbio, verrà valutato domani

Fikayo Tomori, che ha saltato la Fiorentina per un colpo all’anca con interessamento di un muscolo della zona, ci sarà o meno mercoledì sera nel match di Champions League in casa dell'Atletico Madrid? Al momento è ancora in dubbio la sua presenza tra i convocati di Stefano Pioli che lo valuterà nella giornata di domani a Milanello prima della partenza per la Spagna. Lo riferisce stamattina Il Giornale.