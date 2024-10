Il Governatore della Lombardia rivela tempistiche 'abbastanza brevi' per lo stadio del Milan a San Donato

vedi letture

Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it su alcuni temi caldi del momento, come ad esempio quello relativo al futuro dello stadio di San Siro.

Alla fine si resterà a San Siro per quanto riguarda Inter e Milan?

"Mah, diciamo che è una squadra che è stata abbandonata e cominciano a ripercorrere. Poi che alla fine trovino un accordo, che sia la soluzione, dobbiamo vedere. Ho letto per esempio dichiarazioni del presidente del Milan, che ribadisce che ancora l'ipotesi di San Donato è ancora quella che viene vista come priorità. Vediamo. Diciamo che ci sono più opportunità, vediamo che ci sono più possibilità, quindi credo che le squadre sapranno scegliere la migliore".

Le tempistiche secondo lei

"E non dipendono da me. È chiaro che l'accordo di programma sullo stadio del Milan fuori Milano è già partita, quindi credo oramai dovranno prendere delle decisioni a medio termine, non termini brevissimi, ma abbastanza brevi".