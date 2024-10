Il gruppo L'Equipe acquisisce diritti tv Serie A per la Francia

(ANSA) - PARIGI, 29 OTT - Il canale L'Equipe, emittente televisiva legata all'omonimo giornale sportivo francese, ha acquisito una parte dei diritti televisivi per la diffusione in Francia della Serie A italiana. "Il gruppo L'Équipe ha acquisito i diritti per due stagioni, fino al 2026'', si legge in una nota trasmessa sul sito del gruppo, senza che venga precisato l'ammontare della transazione. Nel dettaglio, le tv legate al media sportivo d'Oltralpe potranno proporre due match a giornata, in uno dei Paesi - la Francia - che conta tra le più importanti comunità di italiani all'estero o di persone di origini italiane. Si comincia già stasera alle 20:45 con Milan-Napoli. A partire dalla settimana prossima, un match verrà diffuso in chiaro sul canale 21 della cosiddetta 'Tnt' (equivalente transalpino del digitale terrestre) e l'altro sulla piattaforma digitale riservata agli abbonati. L'Equipe disporrà inoltre di sintesi di tutte le partite del campionato italiano.

La Serie A ha già disputato nove giornate della stagione 2024-2025 ma finora non si erano trovati accordi con emittenti francesi. Prima dell'Equipe, il calcio italiano veniva trasmesso da BeIN Sports. L'Équipe ha anche annunciato il rinnovo dei diritti di Coppa Italia e Supercoppa. In Francia, la Premier League inglese viene trasmessa da Canal Plus, la Liga spagnola e la Bundesliga tedesca su BeIN Sports. (ANSA).