Il Lecce non si ferma più: 3 punti anche con il Genoa, è secondo posto!

Il Lecce ha battuto per 1-0 il Genoa nel secondo anticipo di questo venerdì di Serie A. Ai pugliesi basta un gol di Oudin al minuto 83 per mandare ko un Genoa in 10 dal 36esimo del primo tempo per il doppio giallo a Martin. Il Lecce ora sale addirittura al secondo posto in classifica, a un solo punto dall'Inter, ma chiaramente con una partita in più.