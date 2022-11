Il Lille consola Maignan: "Siamo tristi per il forfait al Mondiale ma la magica aquila tornerà"

Il Lille, ex squadra di Mike Maignan, ha voluto dedicare un pensiero al portiere del Milan che per colpa di un infortunio al polpaccio non potrà prendere parte al Mondiale in Qatar con la nazionale francese. Questo il tweet della società transalpina: "Mike, oggi tutta la gente di Lille è triste perché ha scoperto che non riuscirari ad andare al Mondiale. Ma la Magica Aquila tornerà. Nel frattempo, prenditi cura di te stesso e torna più forte".

Aujourd'hui, c'est tout le peuple lillois qui est attristé d'apprendre ton forfait pour la Coupe du Monde, @mmseize



Mais le Magic Eagle reviendra. En attendant, soigne-toi bien et reviens plus fort pic.twitter.com/eMAFCSpea0 — LOSC (@losclive) November 10, 2022