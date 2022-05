Il Mapei è già sold out: attesi 18mila tifosi rossoneri

MilanNews.it

Ennesima risposta dei tifosi rossoneri, anche in trasferta. Arrivati all'ultima giornata con in ballo lo scudetto, i sostenitori del Milan si sono letteralmente fiondati sui biglietti di Sassuolo-Milan messi a disposizione dalla società emiliana. Come riporta Tuttosport si è già raggiunto il sold out con i 24mila posti del Mapei Stadium che saranno tutti occupati. Di questi, ben 18mila saranno tifosi del Diavolo che invaderanno letteralmente Reggio Emilia.