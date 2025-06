Il Mattino sul mercato del Napoli: “Osimhen verso l’Arabia. Suggestione Leao”

L’edizione odierna de Il Mattino mette in prima il mercato del Napoli, che dovrebbe aprirsi con il botto Kevin De Bruyne. Ieri sembrava dovesse essere il giorno del belga in città, ma l’arrivo sembra soltanto rimandato al momento in cui KDB avrà completato gli impegni con la propria nazionale. Ma i colpi in entrata potrebbero non finire qui.

Nella giornata di ieri è emersa l’indiscrezione secondo la quale il preferito per l’attacco del ds Manna sarebbe Leao, il cui futuro al Milan dopo l’ultima stagione in chiaro scuro resta un rebus. La trattativa è complicata ma a scendere in campo potrebbe essere anche Aurelio De Laurentiis, “stuzzicato” - si legge sulla prima pagina del quotidiano - da questa operazione. In attacco Victor Osimhen resta in uscita e adesso in pole position sembra esserci la destinazione araba, con l’Al Hilal pronta a sborsare fino a 30 milioni di euro all’anno per accaparrarselo. Come vice Lukaku prende quota l’ipotesi Bonny del Parma, sul quale però ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter.