Il mercato del Milan: tre acquisti fatti, ne arriveranno altri. Pulisic e Chukwueze…

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle (per ottanta milioni bonus compresi) è stata la chiave per sbloccare il mercato in entrata del Milan. I rossoneri attualmente sono uno dei club più attivi e infatti hanno concluso tre operazioni in questa settimana. Ha firmato ed è stato annunciato il portiere Marco Sportiello a parametro zero dall’Atalanta, è stato acquistato per venti milioni (bonus compresi) il centrocampista del Chelsea, Loftus-Cheek, e la dirigenza ha colto anche l’opportunità Luka Romero dalla Lazio, che verrà testato nel ritiro a Milanello.

Ma ci sono ancora tantissime operazioni da realizzare, l’approccio al mercato è diverso rispetto al passato. Il Milan valuta tantissimi profili, senza chiudere la porta a nessuno. Piace molto Musah del Valencia, c’è l’accordo col giocatore mentre il club spagnolo continua a chiedere 25 milioni di euro. I rossoneri sono orientati ad offrirne venti. Discorso simile per Reijnders dell’Az Alkmaar, olandese poliedrico che potrebbe occupare diverse posizioni del campo. Per il ruolo di esterno destro piacciono sia Pulisic che Chukwueze, e uno non escluderebbe l’altro. L’americano però viene valutato oltre 25 milioni, mentre Furlani vorrebbe spendere massimo 15-17 milioni, il nigeriano invece è forse l’obiettivo primario ma ha il limite dello status da extracomunitario. Richiesta del Villarreal da 30 milioni, ma ad un anno dalla scadenza il Milan spera di prenderlo per una ventina di milioni. Per l’attacco valutato Morata, ma c’è anche Scamacca dietro l’angolo (no al prestito del West Ham).

In partenza tanti giocatori, da Rebic a Origi, passando per Adli, Ballo-Tourè e Messias, ma per ora sono arrivate solamente richieste di prestito che non soddisfano il club milanista.