Il Messaggero: "Milan, Pioli parte nel caos"

"Milan, Pioli parte nel caos". Questo il titolo che Il Messaggero dedica a pagina 34 al cambio di allenatore in casa Milan: "I rossoneri ufficializzano l'esonero di Giampaolo e l'arrivo dell'ex allenatore della Lazio, subito al centro della protesta. Social scatenati contro tecnico (anche per i trascorsi all'Inter) e società. Boban-Maldini, voci sull'uscita di scena fine stagione. Spalletti e Marotta non si accordano sulla buonuscita e spianano la strada al mister emiliano: biennale da 1,5 milioni".