Il Messaggero sull'Europa League: "Il crollo del Milan"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Europa League nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina con il titolo seguente: "La Roma si diverte: 5-0 al Cluj, primato e doppietta di Mayoral. Il crollo del Milan". Goleada e fuga per la squadra di Fonseca in vetta al girone: segnano anche Mkhitaryan e Ibanez. Rossoneri travolti dal Lille 3-0 a San Siro con tripletta di Yazici: primo ko dopo 24 gare senza sconfitte.