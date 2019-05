Il messaggio del club: "Il Milan guarda al futuro nel segno della continuità, della stabilità finanziaria e della crescita sostenibile"

All'interno del comunicato che ha ufficializzato la rescissione di Rino Gattuso, il Milan ha sottolineato alcuni aspetti importanti in vista della prossima stagione e in generale del progetto futuro: "Il Club ora avvierà un processo di selezione per il nuovo allenatore a cui affidare il team in vista della tournée estiva del Torneo ICC, del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della prossima edizione di UEFA Europa League. AC Milan ora guarda al futuro nel segno della continuità, della stabilità finanziaria e della crescita sostenibile".