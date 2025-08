Il messaggio di Galliani per Baresi: "Fisicamente e moralmente è fortissimo e supererà anche questa. Il nostro capitano è straordinario”

Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, nei giorni scorsi è stato operato per l’asportazione di un nodulo polmonare. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta tanti messaggi di stima, affetto e coraggio da parte di ex compagni, allenatori e sportivi che vogliono veramente bene al Capitano, con la C maiuscola.

Galliani, ex AD rossonero: “Baresi è una persona forte, l’unico che ho visto giocare con un braccio rotto e recuperare dopo un’operazione al menisco in tempo per giocare una finale del Mondiale, quando tutti, anche il nostro dottore, erano convinti che sarebbe tornato a casa. Fisicamente e moralmente è fortissimo e supererà anche questa. Cosa voglio dirgli? Franco 6 per sempre. Non è un segreto che a lui sono legato da un affetto particolare. Quando con Berlusconi siamo arrivati al Milan, nel 1986, abbiamo avuto la fortuna di trovarlo. Era il più amato dal presidente, l’unico al quale faceva il contratto lui e il giorno dopo l’accordo mi comunicava la cifra. In campo era… il VAR prima del VAR. Quando alzava il braccio era sempre fuorigioco e non sbagliava mai. Il nostro capitano è straordinario”.