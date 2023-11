Il messaggio di Leao ai tifosi prima della Fiorentina: "Domani ci vediamo a San Siro tutti insieme per tornare a vincere!"

Rafael Leao non sarà a disposizione di Stefano Pioli domani sera contro la Fiorentina, ma attraverso X ha voluto chiamare comunque a raccolta i tifosi che dovranno aiutare la squadra a tornare alla vittoria in campionato: "Domani ci vediamo a San Siro tutti insieme per tornare a vincere!!". L'attaccante portoghese non ci sarà in quanto infortunato: nell'ultima gara prima della sosta sul campo del Lecce, il numero 10 rossonero ha infatti riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

Il portoghese non sarà tra l'altro l'unico attaccante che mancherà domani contro i violi: saranno infatti assenti anche Olivier Giroud, che deve scontare due giornate di squalifica dopo l'espulsione rimediata a Lecce, e Noah Okafor, il quale si è infortunato nell'ultima partita con la nazionale svizzera. Il tridente dei rossoneri sarò quindi quello composto da Chukwueze a destra, Jovic in mezzo e Pulisic a sinistra. Prima convocazione per Francesco Camarda, attaccante classe 2008 della Primavera milanista di Ignazio Abate.