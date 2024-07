Il Messico di Santiago Gimenez è il flop della Copa America: eliminato ai gironi

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - L'Ecuador sfiderà l'Argentina nei quarti di finale della Coppa America dopo essersi qualificata grazie al pareggio (0-0) contro il Messico, a sua volta eliminato, nella terza e ultima giornata del girone B. Dopo la vittoria inaugurale contro la Giamaica (1-0) poi una sconfitta contro il Venezuela (1-0), il Messico doveva vincere contro l'Ecuador a Glendale (Arizona) per finire seconda dietro al Venezuela. I giocatori di Jaime Lozano non sono però riusciti a battere il portiere ecuadoriano Alexander Dominguez, nonostante una partita a senso unico. Nella ripresa il centravanti del Feyenoord Santiago Gimenez ha colpito un palo. Nel recupero, i tanti tifosi del "Tri" hanno esultato quando l'arbitro guatemalteco Mario Escobar ha fischiato un rigore, poi però cancellato dal VAR.

Grazie a questo pareggio a reti inviolate che lo promuove per differenza reti (4 punti), l'Ecuador si è guadagnato il diritto di sfidare l'Argentina, giovedì a Houston, per un posto in semifinale. Dopo aver sconfitto ieri la Giamaica (3-0), e primo del gruppo B con nove punti, il Venezuela affronterà il Canada nei quarti, venerdì ad Arlington (Texas). Autore di sei gol in tre partite della fase a gironi, il Venezuela potrà contare in particolare sul suo attaccante Salomon Rondon, 34 anni, che sta disputando la sua quinta Coppa America. (ANSA).