Il Milan a Napoli, sono 22 vittorie in 71 confronti

Dalla stagione 2011-2012 in poi il Napoli ha sempre fatto punti in occasione dei match interni contro il Milan. In campionato contiamo, difatti, 6 successi più 2 segni X. Nella storia della sfida col girone unico è la più corposa striscia di risultati utili per gli azzurri.

E così il più recente segno 2 in schedina risale all’annata 2010-2011, 1-2 all’ottavo turno, Robinho al 22’, Ibrahimovic al 71’, Lavezzi al 78’.

Il posticipo della domenica sera metterà faccia a faccia due delle squadre più in forma dalla ripartenza del campionato.

Il Napoli che ha subito messo in bacheca la Coppa Italia ha raccolto anche 12 punti (4V – 0X – 1P con 9GF e 5GS), 6 dei quali nelle due uscite al San Paolo (Napoli-Spal 3-1 e Napoli-Roma 2-1). Il Milan che ha battuto sia la Juventus che la Lazio, le due principali contendenti allo scudetto 2019-2020, ha fatto 13 punti (4V – 1X – 0P con 15GF e 5GS), 7 dei quali lontano dal Meazza (Lecce-Milan 1-4, Spal-Milan 2-2 e Lazio-Milan 0-3).

Fra l’altro quello costituito da Ibrahimovic, Rebic e compagni risulta pure il miglior attacco esterno della ripresa del torneo (conteggiando per tutti i risultati dalla 27esima giornata in poi). Le reti messe a segno ammontano, infatti, a 9, una in più della Vecchia Signora e due rispetto a Sassuolo e Parma.

Concludiamo segnalando che… il Napoli ha vinto 28 dei 71 incontri disputati in casa e contro i rossoneri. Se a questi successi aggiungiamo anche i 21 pareggi, arriviamo a quota 49 gare a punti nella Serie A con la formula del girone unico.

Dato che potrebbe far crescere l’appetito nell’ex Ivan Gattuso…

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)

71 incontri disputati

28 vittorie Napoli

21 pareggi

22 vittorie Milan

91 gol fatti Napoli

82 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Milan 2-1, 3° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Milan 3-2, 2° giornata 2018/201