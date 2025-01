Il Milan agli ottavi di finale se: quali combinazioni mandano i rossoneri tra le prime 8

Siamo all'ultima giornata della League Phase di Champions League, il Milan si gioca a Zagabria gli ottavi di finale diretti. I rossoneri, ricordiamo, hanno la certezza del paracadute dei playoff ma saltarli significherebbe maggior riposo e più soldi. Quali sono le combinazioni necessarie per chiudere questa fase tra le prime 8?

Attualmente sesto in classifica, al Milan basterà vincere per evitare qualsiasi tipo di calcolo. In quel caso i rossoneri, a seconda dei risultati di chi sta davanti, potrebbe guadagnare ulteriori posizioni e avere un premio in denaro maggiore dalla UEFA.

Anche il pareggio potrebbe qualificare i rossoneri, ma il condizionale è d'obbligo: dalla 7ª alla 13ª posizione tutte le squadre potrebbero raggiungere il Diavolo. Sarà necessario che molti risultati giochino in favore del Milan. Ricordiamo che la discriminante in caso di pari punti è la differenza reti e quella dei rossoneri non è troppo ampia, solamente +4.