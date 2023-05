Il Milan annuncia l'uscita della nuova maglia: i dettagli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan, tramite i propri canali social, ha annunciato l'uscita della nuova maglia per la stagione 2023/2024. I tifosi potranno acquistarla a partire dal primo di giugno, come emerge dal video di presentazione in cui è raffigurato come testimonial Rafael Leao. Questa la descrizione della nuova maglia home: "Non si può separare il Milan da Milano. Quindi, con la maglia Home 2023/24, avviciniamo ancora di più le due cose. Le caratteristiche strisce rossonere si trasformano in una grafica ripetuta completamente nuova che celebra la città, la squadra e il suo ruolo nel cuore di una comunità in continua evoluzione e in costante progresso. Quando si indossa questa maglia, l'unica strada è quella del futuro. Questa è la strada del Milan.

Tutte le maglie gara Authentic sono realizzate in UltraWeave, materiale innovativo e altamente performante, lo stesso utilizzato per le maglie che i giocatori indossano in campo. Confortevole e ultraleggero, grazie alla sua particolare struttura ripstop, è stato ideato per movimenti ancora più scattanti e per una prestazione ottimale. La tecnologia dei materiali DRYCELL aiuta a mantenere la pelle asciutta durante l’attività sportiva, per offrire una sensazione di comodità e benessere e permetterti di essere sempre pronto per l’azione.

DETTAGLI

. Realizzata in ULTRAWEAVE: tessuto ultraleggero studiato per offrire massima libertà di movimento e un altissimo livello di comfort

. Materiale con tecnologia DRYCELL: performante e confortevole, allontana l'umidità dalla pelle e la mantiene asciutta

. Tessuto elasticizzato realizzato con materiali riciclati per ridurre gli sprechi e per un futuro più sostenibile

. Logo ufficiale AC Milan stampato sul petto a sinistra

. Logo Principal Partner Emirates™ stampato davanti

. Logo Sleeve Partner BitMEX™ stampato sulla manica sinistra

. Logo Puma stampato sul petto a destra e sulle maniche

. Patch personalizzabili

. Fianchi e fondo termosaldati, per massimizzare il comfort

. Fondo dritto sul fronte e arrotondato, leggermente più lungo, sul retro

. Vestibilità slim

. Marchio di autenticità Puma sul fondo a destra

MATERIALI E CURA

. Materiale esterno: 100% poliestere riciclato

. Dettagli: 100% poliestere

. Per ottenere il suo look unico questo articolo è stato trattato individualmente. Stampe, colore del tessuto e aspetto superficiale possono variare.

. Seguire sempre le istruzioni per la cura del capo riportate sull'etichetta interna per mantenere il suo aspetto unico".