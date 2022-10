Il Milan annuncia una nuova partnership: Off-White™ nuovo "Style and Culture Curator" del club

AC Milan e Off-White™ sono lieti di annunciare una nuova partnership innovativa che intende favorire un cambiamento positivo attraverso la potenza dello sport. Come Style and Culture Curator ufficiale del Club, la legacy da innovatore di Off-White™ si incrocia con quella di AC Milan, uno dei Club più innovativi nel mondo del calcio. La collaborazione, inoltre, prevede che Off-White™ fornisca le divise ufficiali per la prima squadra maschile e femminile dei rossoneri. Le nuove divise faranno ufficialmente il loro debutto con la squadra maschile nella sua trasferta di Champions League a Londra questa settimana.

Basata su valori condivisi e sull’impegno nel favorire un cambiamento positivo nella società, questa partnership rispecchia la storia, le expertise e la visione di entrambi i partner, andando ben oltre il concetto di divisa ufficiale. Questa unione vuole infatti celebrare l’umanità, con l’obiettivo di generare un impatto positivo facendo leva sulle enormi potenzialità dei due brand, nel segno di un claim emblematico: “WEAR YOUR HEART ON YOUR SLEEVE” (letteralmente, “indossa il tuo cuore sulla manica”).

La partnership si basa sul concetto di “I Support” espresso nel 2020 dal fondatore di Off-White™ Virgil Abloh ed è centrata sull’essere umano, rafforzata dal coraggio e infiammata dalla passione. Essa dichiara il supporto di entrambi i partner nei confronti di un ampio spettro di ideali e dell’esperienza umana comune. Tale visione si allinea perfettamente con i valori di AC Milan, enunciati nel manifesto del Club RespAct per l’eguaglianza sociale, la parità e l’inclusività, a conferma della mission dei rossoneri nel condividere i valori positivi dello sport e nel combattere qualsiasi forma di pregiudizio e discriminazione. Il concept esordirà in un video originale con la voce narrante di calciatrici e calciatori di AC Milan, in cui iconici oggetti calcistici verranno taggati con il claim “I Support”.

Con il desiderio di connettere generazioni nuove e differenti, l’impegno comune dei partner, così come le divise stesse, evocano chiaramente il claim “wear your heart on your sleeve”. Esse esortano calciatori e pubblico a esprimere i propri ideali liberamente e con coraggio, e a prendere quotidianamente una posizione per ciò in cui si crede e per favorire il cambiamento.

La partnership prevede inoltre attività di community activation e progetti a sostegno di Fondazione Milan, ente benefico di AC Milan, con un programma ambizioso che partendo da Milano abbraccerà tutto il mondo.

Facendo leva sui valori e sulla potenza dello sport, Fondazione Milan, attraverso il programma “Sport For Change”, si adopera per fornire ai più giovani, particolarmente quelli a rischio sociale e che vivono in regime di povertà, l’opportunità di crescere e sviluppare i propri talenti.

“Questa partnership è un progetto ambizioso che coinvolge due brand globali e innovativi - ha commentato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan -. Siamo un club con valori e principi molto chiari: l'inclusione, l'uguaglianza, l'equità sociale e culturale sono al centro della nostra idea di fare impresa. Siamo dunque molto orgogliosi di avviare questo viaggio con Off-White, con cui il Milan condivide una visione e una missione comune. Questo nuovo percorso testimonia ancora una volta la capacità del brand Milan di intercettare le nuove generazioni attraverso la convergenza tra calcio e altri settori.”

Oltre ai comuni valori etici, Off-White™ e AC Milan condividono il retaggio culturale e un reach internazionale: il primo è un marchio americano nato in Italia e distribuito in tutto il mondo, il secondo un Club italiano di proprietà statunitense e rilevanza mondiale.

Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli sulle uniformi e, nello spirito di questa partnership tra AC Milan Off-White™, aspettatevi l’inaspettato.