Il Milan apre le porte del nuovo flagship store nel cuore di Milano

Il nuovo Flagship Store si presenta come un ambiente premium dove la moda incontra il calcio

Per celebrare l’apertura, AC Milan lancia la collezione esclusiva “Diavoli Welcome to Inferno” che unisce il simbolo del Milan con l’inferno dantesco

Milano, 17 luglio 2024 – AC Milan è lieto di annunciare ufficialmente l'apertura del suo nuovo Flagship Store in Via Dante, nel cuore pulsante di Milano.

Il nuovo Flagship Store si pone come nuova “destinazione” per i tifosi milanisti e una tappa obbligatoria per i turisti in visita a Milano. Offrirà un'esperienza unica, in grado di unire la passione per i colori rossoneri con lo stile e la cultura che contraddistinguono Milano e il Milan in un ambiente esclusivo dove la moda incontra il calcio.

Con una superficie di circa 500 metri quadrati, il nuovo Flagship Store in Via Dante è il più grande del Club rossonero ed è situato strategicamente tra il Duomo e il Castello Sforzesco, in una delle vie più vivaci e vicine alle principali attrazioni di Milano. La posizione, con sei ampie vetrine a catturare l'attenzione dei passanti, renderà lo Store facilmente accessibile sia ai tifosi locali che ai turisti.

All'interno, i colori rossoneri si fondono con tonalità chiare per uno stile elegante. Finiture di alta qualità come i pavimenti in legno, eleganti accessori a parete e illuminazione LED integrata conferiscono al negozio un’atmosfera di esclusività, guidando i visitatori attraverso le collezioni sportive, gli articoli di lifestyle e le limited edition. Dettagli distintivi, come le ringhiere della metropolitana, le guglie e gli archi originali ispirati al Duomo completano il negozio e offrono un tocco moderno su dettagli classici, mentre i riferimenti alle mura del Castello Sforzesco, integrati nelle aree delle casse, evocano la città di Milano e creano un ambiente autentico.

Il negozio si presenta come uno spazio immersivo dedicato al brand AC Milan, offrendo un'esperienza sempre nuova ai tifosi: dal pavimento LED all’ingresso del piano terra, che offre un'atmosfera a 360 gradi con suono surround, ai Totem per il Self-Checkout che semplificano l'esperienza d’acquisto, fino al Ticketing Corner situato al secondo piano. Lo spazio include anche un Champions League Corner con una replica del famoso trofeo e il Milan Club Wall, uno spazio dove i Milan Club di tutto il mondo potranno attaccare i loro adesivi e condividere la loro passione per il Milan.

Per celebrare l’apertura, il Club rossonero ha sviluppato una collezione esclusiva “Diavoli Welcome to the Inferno”, composta da una speciale t-shirt e una tote bag. Questa capsule collection celebra il profondo legame tra il Diavolo, simbolo del Milan nel mondo, e l’Inferno, che, con l’apertura del nuovo Flagship Store in via Dante, assume un’ulteriore sfumatura di significato associando il Diavolo rossonero all’inferno dantesco.

Il nuovo Flagship Store sarà flessibile, personalizzabile e versatile per ogni esigenza, progettato non solo come punto vendita, ma per essere un hub dinamico per eventi ed iniziative del Club. L’inaugurazione del nuovo spazio rossonero si è tenuta oggi, alla presenza del Presidente Paolo Scaroni, del Chief Commercial Officer Maikel Oettle, dell'allenatore Paulo Fonseca e di alcuni giocatori della Prima squadra maschile e femminile. Alla cerimonia hanno partecipato anche partner e vari stakeholder del Club, come i tantissimi tifosi rossoneri che si sono raccolti all'esterno dello Store per accogliere la delegazione.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo entusiasti di aprire il nostro nuovo Flagship Store nel cuore di Milano, città simbolo di stile ed eleganza in tutto il mondo. Questo Store è la prova del nostro costante impegno nei confronti dei nostri tifosi e della nostra città. È molto più di un semplice luogo dove acquistare i prodotti del Club; è un vero e proprio hub per la nostra comunità, dove i tifosi possono immergersi profondamente nell'esperienza AC Milan”.

“In linea con la visione di Gerry Cardinale e di RedBird Capital Partners, il nuovo Flagship Store rappresenta un altro passo significativo verso la creazione di esperienze uniche all'incrocio tra sport ed intrattenimento, segnando un importante progresso nel progetto di espansione retail di AC Milan” ha aggiunto Oettle.

L'apertura del nuovo Store assume un significato ancora più rilevante poiché coincide con l’inizio della stagione sportiva in cui il Club celebrerà il suo 125º anniversario, unendo dunque la ricca storia del Milan con la sua visione e offrendo ai tifosi un mix unico di passato, presente e futuro. Lo Store sarà una destinazione nella quale si troveranno i prodotti dedicati al 125° anniversario che verranno rilasciati nel corso di tutta la stagione, offrendo così ai tifosi e ai visitatori l'opportunità di portare a casa un pezzo di storia del Club.

Alcuni dei recenti successi del Club nell’ambito retail includono il nuovo negozio a Malpensa, un pop-up store in Stazione Centrale, un negozio temporaneo a Riyadh per la Supercoppa Italiana 2023 e un pop-up store itinerante durante il Pre-Season Tour negli Stati Uniti della scorsa estate. Questi sviluppi evidenziano gli sforzi strategici del Milan per migliorare la sua presenza retail e offrire ai tifosi esperienze indimenticabili.