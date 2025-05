Il Milan battezza in Serie A l'arbitro Daniele Rutella. La prima volta sarà nella Scala del Calcio

Esordio in Serie A per Daniele Rutella, arbitro designato per la sfida di questa sera fra Milan e Monza. Il fischetto classe 1991 è inoltre il primo della sezione di Enna a dirigere un incontro del massimo campionato. Un grande traguardo per il direttore di gara e un premio dopo una stagione che lo ha visto arbitrare 13 partite di Serie B e due di Coppa Italia.