Il Milan celebra Rosato nel giorno del suo compleanno: "Ricordiamo un grande rossonero"

Non solo Gianni Rivera, oggi avrebbe compiuto 79 anni anche Roberto Rosato, altro grande giocatore della storia rossonera che è scomparso nel 2010 a soli 67 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Per Rosato 7 stagioni in rossonero condite da molte vittorie: 3 Coppa Italia, 1 Scudetto, 2 Coppa delle Coppe, 1 Coppa dei Campioni e 1 Coppa Intercontinentale. Il Milan ha voluto dedicargli un pensiero tramite i suoi account social ufficiali: "Ricordiamo un grande rossonero in quello che sarebbe stato il suo 79° compleanno"