Il Milan celebra sui social gli 8 rossoneri convocati per Euro2024

Il conto alla rovescia per l'inizio di EURO2024 è ufficialmente partito, anche perché oramai mancano solo 6 giorni all'inaugurazione della competizione con la partita fra gli host della Germania e la Scozia. A fronte di questo le Nazionali partecipanti hanno reso note le rispettive liste ufficiali dei convocati nelle scorse ore, con 8 giocatori del Milan che saranno protagonisti in Germania.

In un post social pubblicato sui propri canali ufficiali, il club rossonero ha voluto celebrare i propri tesserati convocati con una grafica che li ritrae tutti insieme con scritto in didascalia: "Our Rossoneri heading to #EURO2024!". I giocatori in questione sono Theo Hernandez, Mike Maignan e Olivier Giroud per la Francia, Tijjani Reijnders per l'Olanda, Simon Kjaer per la Danimarca, Luka Jovic per la Serbia ed infine Rafael Leao per il Portogallo.