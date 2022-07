Il Milan celebra sui social il ritorno in campo di Kjaer: "Bentornato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un post pubblicato sui proprio canali social, il Milan ha celebrato il ritorno in campo di Kjaer otto mesi dopo il grave infortunio. La società rossonera ha postato una foto del difensore danese in azione contro il Marsiglia, battuto questo pomeriggio in amichevole per 2-0, aggiungendo in didascalia: "Sono cose che ami vedere. Bentornato Simon Kjaer".