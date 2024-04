Il Milan con Loftus-Cheek in campo vola, senza fa fatica: i dati a confronto

vedi letture

Per la prima volta da qualche mese a questa parte Stefano Pioli dovrà rinunciare al "gigante buono" del suo centrocampo, Ruben Loftus-Cheek, il quale salterà la sfida in programma a San Siro sabato pomeriggio contro il Lecce per squalifica. Un vero peccato fermarsi in questo momento storico della stagione, proprio quando l'inglese sembrava avesse trovato quella continuità che fino ad ora in carriera gli era sempre mancata.

Per fortuna, comunque, questo stop non è conseguenza di un infortunio ma di una semplice squalifica, che permetterà all'ex Chelsea di rifiatare in vista dell'importante sfida di Europa League in programma giovedì prossimo contro la Roma. La questione però è una: il Milan con Loftus-Cheek in campo vola, senza fa tanta fatica, ed i numeri registrati fino a questo momento lo confermano.

Stando ai dati forniteci da Sky Sport 24, infatti, col classe '96 in campo la formazione rossonera ha una media di 2.2 punti a partita, senza "solo" di 1.5. Basti pensare che in questa stagione delle sei partite giocate senza Loftus-Cheek il Milan è riuscito a vincerne solo 2, pareggiandone 3 perdendo la restante.