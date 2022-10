Il Milan contro Berlusconi per la prima volta: il palmares dell'ex Presidente rossonero

MilanNews.it

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Sabato alle 18 il Milan ospiterà il Monza in una sfida carica di emozioni, specialmente per il ritorno a San Siro di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che in 31 anni hanno contribuito a fare grande il club rossonero in Italia e nel Mondo. L'avventura di Berlusconi in rossonero iniziò nel 1986 quando acquistò il club nel mese di febbraio. Lo ha lasciato nel 2017, 31 anni dopo, con una bacheca sicuramente più ricca: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Europee e una Coppa del mondo per club, per un totale di 29 trofei.