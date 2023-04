Il Milan convoca l'assemblea dei soci azionisti per l'11 e il 12 maggio

MilanNews.it

Il Milan, nella persona del presidente Paolo Scaroni, ha convocato l'assemblea dei soci azionisti per i prossimi 11 e 12 maggio. Questa la nota pubblicata dal club rossonero sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina:

"

I signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A., convocata per il giorno 11 maggio 2023 alle ore 15.00, in prima convoca- zione e, occorrendo, per il giorno 12 maggio 2023, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giomo

Parte straordinaria

1. Fusione per incorporazione di Milan Entertainment S.r.l. e Casa Milan S.r.l. in Associazione Calcio Milan S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1, Rideterminazione, in conseguenza della fusione per incor- porazione di cui all'ordine del giomo della parte straordi- naria dell'Assemblea, dei compensi del Collegio Sindaca- le di Associazione Calcio Milan S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 co. 1 c.c. in relazione. all'intervenuta nomina per cooplazione del sig. Randy Lewis Levine alla carica di amministratore della Società Deliberazioni inerenti e conseguenti

3. Aumento del numero del componenti del Consiglio di Amministrazione e conseguente nomina di nuovi compo nenti del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi Deliberazioni inerenti e conseguenti 4. Varie ed eventuali

L'Assemblea dei Soci, sia in parte ordinaria che in parte straordinaria, si svolgerà, come consentito dall'art. 11 dello statuto sociale, esclusivamente in modalità videoconferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti ai quali, per legge o in forza di statuto, è riservato il diritto di intervento.

Al fine di intervenire alla predetta Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di AC Milan S.p.A., Signori Azionisti sono invitati ad inviare via e-mail (all'indirizzo assemble- a@acmilan.com), almeno 3 giorni prima dell'Assemblea (e Paolo Scaroni

quindi entro l'8 maggio 2023), il modulo scaricabile sul sito www.acmilan.com debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto in calce unitamente a una scansione pdf deli certificato azionario intestato al richiedente l'intervento in Assemblea e ad una scansione pdl del suo documento di identità in corso di validità

Qualora i Signon Azionisti intendessero intervenire in Assem blea per il tramite di un delegato, sarà altresi necessario che inviino, sempre al predetto indirizzo e-mail assemblea@ac- milan.com, il modulo di cui sopra debitamente compilato anche nella parte dedicata all'identificazione del delegato unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del delegato e all'indicazione dell'indirizzo e-mail del delegato al quale trasmettere il link Zoom per la partecipazio ne all'Assemblea. Si ricorda al Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di A.C. Milan S.p.A., la delega può essere conferita soltanto a un altro socio.

Una volta accertata la legittimazione all'intervento e al voto dell'Azionista richiedente, AC Milan S.p. A. invierà via e-mail a questi (ovvero, ove designato, al suo delegato) un link strettamente personale per il collegamento in videoconferen za all'Assemblea."

È inoltre fatto presente ai Signori Azionisti che, ove gli stessi fossero a tal fine interessati, con la medesima comunicazio- ne e-mail gli stessi potranno altresi domandare la trasmissio ne da parte di AC Milan S.p.A.. sempre via e-mail, di copia della documentazione inerente l'ordine del giomo che rimane altresi disponibile per il ritiro, in copia, presso la sede legale della Società.

Si invitano, infine, coloro tra i Signori Azionisti che intendes- sero rivolgere agli amministratori domande, strettamente inerenti l'ordine del giorno dell'Assemblea, ad anticipare tali domande per iscritto entro 18 maggio 2023 compilando la parte del modulo anzidetto all'uopo dedicata.

La Società si riserva di trasmettere ulteriori informazioni e/o chiarimenti circa le modalità tecniche di riunione dell'Asse- mblea tramite comunicazione inviata ai Signori Azionisti a mezzo e-mail, el tramite avviso pubblicato sul sito internet della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Scaroni"