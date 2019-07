Il Milan domani sera affronta il Benfica: gara in chiaro alle 21.00 su Sportitalia

Il Milan è pronto per sfidare il Benfica nella seconda sfida della sua International Champions Cup. I rossoneri di Giampaolo avranno l’opportunità di un nuovo collaudo estivo contro il Benfica di Bruno Lage. Una grande sfida che sarà impreziosita dalla telecronaca di Carlo Pellegatti oltre che da un ricco prepartita a partire dalle 20.30. Il calcio d’inizio è invece previsto per le 21.00, in una serata ricca di emozioni e spettacolo che sarà possibile seguire in diretta ed in esclusiva su Sportitalia (canale 60 dtt).