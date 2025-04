Il Milan e gli approcci sbagliati, Conceiçao: "A Napoli 20' senza giustificazioni. Abbiamo parlato tra di noi"

Sergio Conceiçao ha concesso un'intervista a Sport Mediaset alla vigilia del derby d'andata di Coppa Italia. Ecco le sue parole:

Al "Maradona" si è chiesto il motivo di questi approcci. Che risposta si è dato?

"Abbiamo parlato tra di noi. Non bisogna parlare più di tanto, bisogna dimostrare ed entrare in un modo diverso. Non è facile dopo un minuto prendere un gol. Siamo stati noi che non siamo stati bravi in quel momento. Abbiamo avuto 15-20 minuti di difficoltà, senza giustificazioni, ora le giustificazioni dobbiamo trovarle noi, io col gruppo. Abbiamo parlato di queste cose".

Domani Leao titolare?

"Io non so se domani sarò vivo, perciò vedrete".