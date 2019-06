Il Milan e l’intricato caso Suso

Il caso Suso è piuttosto intricato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si intrecciano aspetti contrattuali e tecnici, oltre alle ragioni di bilancio. C’è sempre la solita clausola esercitabile dai club esteri (40 milioni). A quella cifra - osserva la rosea - è probabile che i rossoneri direbbero sì a chiunque presentasse l’offerta. Dal punto di vista tattico, il 4-3-1-2 di Giampaolo in teoria sarebbe il sistema di gioco più penalizzante per Suso, ma il tecnico lo stima e non dispera di convertirlo in trequartista.