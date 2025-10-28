Il Milan è una delle squadre che Juric ha battuto più volte in carriera

Il Milan è una delle squadre che Juric ha battuto più volte in carriera
Oggi alle 11:50
di Lorenzo De Angelis

Questa sera il Milan tornerà ad affrontare una squadra di Ivan Juric dopo più di un anno. L'ultima volta risale al 4 maggio 2024, quando alla 37esima giornata di Serie A battè la formazione di Stefano Pioli alla guida del Torino

Il Milan, comunque, è una delle squadre che Juric ha battuto più volte in carriera. Non è la sua vittima preferita (il Lecce con 8), ma rientra sicuramente tra le top 5, visto che in 15 incontri il tecnico croato è riuscito ad avere la meglio sui rossoneri in 4, perdendo in 7 e pareggiando in 4. 