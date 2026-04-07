Il Milan Femminile U13 di Ema Modric conquista la Garino Cup. Papà Luka ha visto un pezzo della finale su FaceTime
Il Milan Femminile Under 13 ha vinto ieri la finale della Garino Cup, torneo Esordienti nel torinese, contro la Juventus e ha conquistato così la coppa. Nella squadra rossonera, milita anche la figlia di Luka Modric, Ema, che a fine partita ha alzato sorridente il trofeo. Il campione croato non è potuto essere presente insieme al resto della famiglia in quanto impegnato a Napoli, ma ha visto un pezzo di partita su FaceTime.
Lo riferisce gazzetta.it che aggiunge che le rossonere, prima della finale, hanno sconfitto il Sassuolo ai quarti (3-1, in gol anche la figlia di Modric) e l'Inter in semifinale (2-0). S tratta del primo trofeo di Ema in maglia rossonera e anche del primo trofeo di famiglia.
Ema Modric, figlia di Luka nata nel 2013, ha vinto la Garino Cup femminile col Milan: battute Inter e Juve in semifinale e finale. Papà Luka ha visto un pezzo di finale da Napoli via FaceTime.— luca bianchin (@lucabianchin7) April 6, 2026
E il sorriso con la coppa è lo stesso di papà… pic.twitter.com/kAZ8boMgep
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