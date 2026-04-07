Il Milan Femminile U13 di Ema Modric conquista la Garino Cup. Papà Luka ha visto un pezzo della finale su FaceTime

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Il Milan Femminile Under 13 ha vinto ieri la finale della Garino Cup, torneo Esordienti nel torinese, contro la Juventus e ha conquistato così la coppa. Nella squadra rossonera, milita anche la figlia di Luka Modric, Ema, che a fine partita ha alzato sorridente il trofeo. Il campione croato non è potuto essere presente insieme al resto della famiglia in quanto impegnato a Napoli, ma ha visto un pezzo di partita su FaceTime.

Lo riferisce gazzetta.it che aggiunge che le rossonere, prima della finale, hanno sconfitto il Sassuolo ai quarti (3-1, in gol anche la figlia di Modric) e l'Inter in semifinale (2-0). S tratta del primo trofeo di Ema in maglia rossonera e anche del primo trofeo di famiglia.