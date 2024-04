Il Milan ha dodici punti in più rispetto all'anno scorso: classifiche a confronto

vedi letture

Classifiche a confronto dopo trenta giornate della Serie A 2023/24. L'Inter capolista ormai a un passo dalla conquista dello Scudetto ha ben 28 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Percorso diametralmente opposto per il Napoli: la squadra campione d'Italia in carica ha trenta punti in meno rispetto allo scorso campionato. Decisamente positivo il saldo del Milan secondo in classifica: +12.

La Juventus viaggia esattamente con gli stessi punti di un anno fa. Il Bologna quarto in classifica ha tredici punti in più rispetto alla scorsa stagione, la Roma reduce dal pareggio di Lecce, quattro in meno. In negativo, spicca il -15 della Lazio oltre al confronto negativo delle ultime due in classifica: Sassuolo e Salernitana hanno entrambe sedici punti in meno rispetto allo scorso campionato. Di seguito il dato delle venti squadre di Serie A.

Inter 79 punti (+28 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 30 giornate di campionato)

Milan 65 (+12)

Juventus 59 (=)

Bologna 57 (+13)

Roma 52 (-4)

*Atalanta 50 (+2)

Lazio 46 (-15)

Napoli 45 (-30)

Torino 44 (+5)

*Fiorentina 43 (+2)

Monza 42 (+4)

Genoa 35 (in Serie B)

Lecce 29 (+1)

Udinese 28 (-11)

Hellas Verona 27 (+4)

Cagliari 27 (in Serie B)

Frosinone 25 (in Serie B)

Empoli 25 (-7)

Sassuolo 24 (-16)

Salernitana 14 (-16)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 29 giornate della Serie A 2022/23