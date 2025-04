Il Milan lancia due nuovi Milan Junior Camp in Repubblica Ceca e Slovacchia

AC Milan è orgoglioso di annunciare il lancio di due nuovi Milan Junior Camp in Repubblica Ceca e Slovacchia. L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione strategica con Moderní fotbal s.r.o., compagnia ceca con oltre 13 anni di esperienza nel mondo del calcio giovanile, nella formazione sportiva per adulti e nella gestione di eventi sportivi.

Questa collaborazione porterà in Europa Centrale il Metodo Milan – filosofia con sguardo internazionale che si focalizza sull'eccellenza tecnica, lo sviluppo personale e la promozione di valori positivi tra i giovani. L'obiettivo è quello di rafforzare il legame tra AC Milan e le comunità locali, ispirando una nuova generazione di giocatori attraverso l'heritage e la passione, simboli del Club rossonero.

I Milan Junior Camp si terranno a Praga, in Repubblica Ceca, dal 14 al 18 luglio, e a Rovinka, in Slovacchia, dal 21 al 25 luglio.

Aperti a ragazzi e ragazze dai 5 ai 17 anni, ogni camp offrirà ai partecipanti un'esperienza calcistica unica e completa, guidata da tecnici certificati AC Milan, i quali si concentreranno non solo sullo sviluppo delle competenze tecniche, ma anche sul benessere fisico e mentale di ogni giovane atleta.

Franco Baresi, Vice Presidente Onorario di AC Milan, ha commentato: "Il lancio di questi nuovi Milan Junior Camp segna un passo significativo nel portare l'eredità e lo spirito di AC Milan ai tifosi e alle comunità della Repubblica Ceca e della Slovacchia. Siamo felici di collaborare con Moderní fotbal s.r.o., una compagnia che condivide i nostri valori di innovazione, passione e determinazione, per aiutarci a ispirare le future generazioni in questa area."

Lenka Hrabovská, Managing Partner di Moderní fotbal, ha aggiunto: "Questa collaborazione tra Moderní fotbal e AC Milan è un'opportunità unica per connettere innovazione, tradizione e passione, i pilastri fondamentali del calcio. Crediamo che questa partnership creerà esperienze nuove ed entusiasmanti per i tifosi e per la comunità in generale in tutta la Repubblica Ceca e Slovacchia."