Il Milan monitora anche Tony D'Amico dell'Atalanta per il ruolo di ds

Continua la ricerca per il nuovo direttore sportivo. Dopo il summit newyorkese con Gerry Cardinale, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha riattivato i contatti con i profili con i quali il proprietario del Milan e Zlatan Ibrahimovic avevano avuto dei collqui in quel di Londra nelle scorse settimane. I nomi più caldi restano quelli di Fabio Paratici ed Igli Tare, anche se le quotazioni di quest'ultimo sarebbero in netto calo.

Scrive però questa mattina Tuttosport che tra l'italiano e l'albanese sarebbe spuntato un terzo nome, quello di Tony D'Amico dell'Atalanta. Classe 1980, l'attuale direttore sportivo dell'Atalanta, in carica dal 2022, è uno di quei profili che convincerebbe più di tutti Giorgio Furlani non solo per la sua esperienza, ma anche perché è uno dei principali artefici dei grandi successi sportivi ottenuti dalla Dea dal suo arrivo ad oggi.