Il Milan non segna alla Juventus da tre campionati di fila

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Oggi alle 10:50News
di Lorenzo De Angelis

Dopo la partita di andata, anche quella di San Siro tra Milan e Juventus è terminata 0-0, con la formazione rossonera che si è accontentata di un punto importante in ottica Champions League dando però continuità ad un trend per certi versi preoccupante.

Per la prima volta nella sua storia, infatti, il Milan non segna alla Juventus da tre campionati di fila. L'ultimo giocatore ad esserci riuscito è stato Olivier Giroud nella stagione 2022/23, in uno 0-1 all'Allianz Stadium che, per ironia della sorte, consegnò all'allora Diavolo di Stefano Pioli l'aritmetica qualificazione in Champions League contro la Vecchia Signora di Allegri. 