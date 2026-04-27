San Siro si ribella al caro biglietti: protesta forte della Sud prima di Milan-Juventus

San Siro si ribella al caro biglietti: protesta forte della Sud prima di Milan-JuventusMilanNews.it
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Oggi alle 11:50News
di Lorenzo De Angelis

A San Siro è andata in scena una dura protesta della Curva Sud contro il caro biglietti prima di Milan-Juventus. Al secondo anello blu è infatti comparso lo striscione "Per un calcio più giusto e popolare", accompagnato da una coreografia con torce e la scritta "€139", cioè il prezzo più basso per assistere alla partita. 

Negli altri settori, infatti, i tagliandi arrivavano fino a 479 euro. Sugli spalti era presente anche Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero tornato a vedere il Milan dal vivo dopo circa due mesi. Il numero 1 di RedBird ha annunciato di voler essere più presente in Italia rispetto al passato. 