Il commento del club a Milan-Juve: "Sono i rossoneri a recriminare maggiormente per quanto creato. Ma buon punto per parte"

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Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Juventus (0-0), match valido per la 34esima giornata di Serie A e che ha consegnato alle due squadre un punto a testa.

"Come all'andata, finisce 0-0 tra Milan e Juventus. E come nel precedente dello scorso ottobre, sono i rossoneri a recriminare maggiormente per quanto creato in una delle grandi classiche del nostro calcio: i ragazzi di Allegri hanno avuto le migliori opportunità, colpendo anche una traversa con Saelemaekers a inizio secondo tempo, per cambiare l'esito della calda serata di San Siro. Al termine del big match della 34ª giornata le due squadre vanno via con un punto per parte, un risultato che muove la classifica nella corsa a un posto alla prossima Champions League.

Le vittorie di Como e Roma fanno sì che il nostro vantaggio sul quinto posto sia ora di sei punti a 360 minuti dal termine del campionato: un margine importante ma non decisivo, che andrà difeso e possibilmente migliorato negli appuntamenti di maggio. Sfide a cui arriviamo rinfrancati da una serata di confermata solidità, avendo rischiato poco contro una Juventus arrivata a Milano in ottimo stato di forma: il secondo clean sheet consecutivo ci conferma come la migliore difesa della Serie A. Rivolgiamo ora lo sguardo al prossimo appuntamento, domenica 3 maggio (ore 15.00) a Reggio Emilia contro il Sassuolo: insieme!".